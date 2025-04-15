 لأول مرة منذ 2012.. القوات الجوية الألمانية تشارك في مناورات بالإمارات بطائرات مقاتلة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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لأول مرة منذ 2012.. القوات الجوية الألمانية تشارك في مناورات بالإمارات بطائرات مقاتلة

برلين - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 15 أبريل 2025 - 1:54 م | آخر تحديث: الثلاثاء 15 أبريل 2025 - 1:54 م

 تعتزم القوات الجوية الألمانية (لوفتفافه)، المشاركة بطائرات مقاتلة في مناورات مقررة بدولة الإمارات العربية المتحدة، لأول مرة منذ عام 2012.

وقالت متحدثة باسم القوات المسلحة الألمانية، اليوم الثلاثاء، إن طائرات من طراز "تورنادو" انطلقت من قاعدة "نورفينيش" الجوية الواقعة في غرب ألمانيا، للمشاركة في مناورة "علم الصحراء 2025" بشبه الجزيرة العربية.

وتسعى ألمانيا، إلى تعزيز علاقاتها مع دول شبه الجزيرة العربية.

وأرسلت ألمانيا بشكل، مبدئي 8 طائرات من طراز "تورنادو" للمشاركة في المناورات، التي من المقرر أن تبدأ في غضون أيام قليلة.

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