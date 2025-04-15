سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تعتزم القوات الجوية الألمانية (لوفتفافه)، المشاركة بطائرات مقاتلة في مناورات مقررة بدولة الإمارات العربية المتحدة، لأول مرة منذ عام 2012.

وقالت متحدثة باسم القوات المسلحة الألمانية، اليوم الثلاثاء، إن طائرات من طراز "تورنادو" انطلقت من قاعدة "نورفينيش" الجوية الواقعة في غرب ألمانيا، للمشاركة في مناورة "علم الصحراء 2025" بشبه الجزيرة العربية.

وتسعى ألمانيا، إلى تعزيز علاقاتها مع دول شبه الجزيرة العربية.

وأرسلت ألمانيا بشكل، مبدئي 8 طائرات من طراز "تورنادو" للمشاركة في المناورات، التي من المقرر أن تبدأ في غضون أيام قليلة.