أمين الناتو متحدثا من أوديسا: دعم أوكرانيا لا يتزعزع

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" مارك روته، إنه زار مدينة أوديسا الأوكرانية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الثلاثاء، وشدد على أن دعم الحلف لأوكرانيا لا يتزعزع.

وجاءت زيارة روته إظهارا للتضامن مع كييف في أعقاب ضربة صاروخية روسية على مدينة سومي شمال أوكرانيا يوم الأحد أسفرت عن مقتل 35 شخصا وإصابة أكثر من 100، وفق وكالة رويترز.

وأضاف روته في منشور على منصة إكس: «عانى الشعب الأوكراني الكثير، لا سيما الهجوم الروسي على سومي في أحد الشعانين. دعم الحلف لا يتزعزع. سنستمر في مساعدة أوكرانيا حتى تتمكن من الدفاع عن نفسها اليوم وتردع أي عدوان في المستقبل، ويتحقق سلام عادل ودائم».

وتمت الزيارة في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة، القوة المهيمنة في حلف شمال الأطلسي، للتوسط في اتفاق لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، جاءت أيضا بعد انتقادات جديدة لزيلينسكي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال زيلينسكي إنه وروته زارا مستشفى يتعافى فيه جنود أوكرانيون من جراحهم.

وأضاف: «تحدثنا مع محاربينا. قدمت جوائز دولة للمدافعين عنا. ممتن لشبابنا على قوتهم ومرونتهم وحماية شعبنا... قدمت أيضا جوائز للمسعفين في المعارك. أشكر كل من يدافع عن أوكرانيا ويعالجها ويعاني من أجلها ويدعمها. أنتم قوتنا».