عسل والشربيني وعرفي يكملون عقد المتأهلين لربع نهائي بطولة الجونة للإسكواش

استكملت اليوم، الإثنين، منافسات الدور الثاني من بطولة الجونة الدولية للإسكواش، البلاتينية PSA 2025 للرجال والسيدات، حيث شهد اليوم مباريات قوية بين اللاعبين، من أجل التأهل إلى الدور ربع النهائي.

وحقق اللاعبون المصريون نتائج مميزة، حيث تأهل كل من يوسف إبراهيم، المصنف الرابع عشر عالميًا، ومصطفى عسل، المصنف الأول عالميًا، ومحمد زكريا، المصنف الخامس والعشرين عالميًا، إلى جانب النيوزيلندي بول كول، المصنف الرابع عالميًا.

وفي منافسات السيدات، برزت اللاعبات بأداء استثنائي، حيث تأهلت كل من أمينة عرفي، المصنفة الخامسة عالميًا، ونور الشربيني، المصنفة الثانية عالميًا، بالإضافة إلى الأمريكية أوليفيا ويفر، المصنفة الرابعة عالميًا، والبلجيكية تين جيليس، المصنفة السادسة عالميًا.

وجاءت نتائج مباريات اليوم من الدور الثاني لبطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA 2025، للرجال على النحو التالي:

فاز اللاعب يوسف إبراهيم، المصنف الرابع عشر عالميًا، على اللاعب كريم جواد المصنف السابع عالميًا، بنتيجة 3-1، وبواقع أشواط: «8-11، 11-4، 10-12 و6-11».

فيما انتصر مصطفي عسل، المصنف الأول عالميًا، على الفرنسي جريجيور مارشي، المصنف التاسع عشر عالميًا، بنتيجة 3-0، وبواقع أشواط: «11-3، 11-6 و11-4».

كما فاز اللاعب محمد زكريا، المصنف الخامس والعشرون عالميًا، على الهندي راميت تاندون، المصنف الواحد والثلاثون عالميًا، بنتيجة 3-0، وبواقع أشواط: «7-11، 7-11 و3-11».

وأخيرًا تأهل النيوزيلندي بول كول، المصنف الرابع عالميًا، بعد الفوز على الاسكتلندي جريج لوبان، المصنف الثامن عشر عالميًا، بنتيجة 3-0، وبواقع أشواط: «11-7، 11-5 و12-10».

فيما جاءت نتائج مباريات اليوم من الدور الثاني لبطولة الجونة الدولية للإسكواش، البلاتينية PSA 2025، للسيدات على النحو التالي:

فازت أمينة عرفي، المصنفة الخامسة عالميًا، على الإنجليزية لوسي تورميل، المصنفة السادسة والعشرون عالميًا، بنتيجة 3-1، وبواقع أشواط: «11-6، 7-11، 11-7 و11-4».

فيما تأهلت نور الشربيني، المصنفة الثانية عالميًا، بالفوز على اليابانية ساتومي واتانابي، المصنفة التاسعة عالميًا، بنتيجة 3-1، وبواقع أشواط: «7-11، 11-7، 8-11 و5-11».

كما فازت البلجيكية تين جيليس، المصنفة السادسة عالميًا، على النيوزيلندية جويل كينج، المصنفة التاسعة والأربعين عالميًا، بنتيجة 3-2، وبواقع أشواط: «3-11، 11-5، 9-11، 12-10 و8-11».

وأخيراً، فازت اللاعبة الأمريكية أوليفيا ويفر، المصنفة الرابعة عالميًا، علي الماليزية ريتشل أرنولد، المصنفة العشرين عالميًا، بنتيجة 3-0، وبواقع أشواط: «11-7، 11-4 و11-4».