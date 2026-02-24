مخاوف من مصرع نحو 30 شخصا بعد انقلاب قارب مهاجرين قبالة جزيرة كريت

قالت السلطات اليونانية والمنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، إن هناك مخاوف من مصرع نحو 30 شخصا بعد انقلاب قارب يحمل مهاجرين قبالة جزيرة كريت اليونانية.

وانقلب القارب، الذي كان يحمل نحو 50 مهاجرا، على بعد 20 ميلا بحريا قبالة ميناء كالي ليمينيس، في أقصى جنوب جزيرة كريت، أول أمس السبت. وتم العثور على جثث ثلاثة رجال في نفس اليوم، وعلى جثة امرأة طافية في البحر أمس الأحد.

ولم يتم العثور على ناجين أو ضحايا آخرين منذ ذلك الحين. وقال متحدث باسم خفر السواحل لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) اليوم الاثنين إن السفن المارة تواصل البحث في المنطقة.

وكان القارب قد أبحر من مدينة طبرق الليبية يوم الخميس الماضي، وفقا للناجين. وهبت رياح شديدة في المنطقة يوم السبت.

واعتقلت السلطات رجلين سودانيين 25 عاما و 19 عاما، للاشتباه في أنهما قاما بتهريب المهاجرين.

وقال مكتب الأمم المتحدة في بيان اليوم الاثنين "بعد شهرين فقط من عام 2026، تم بالفعل الإبلاغ عن وفاة أو فقدان ما لا يقل عن 606 مهاجرين على طول طريق البحر المتوسط، وفقا لمشروع المهاجرين المفقودين التابع للمنظمة الدولية للهجرة. وتعد هذه أكثر بداية عام دموية في البحر المتوسط منذ أن بدأت المنظمة الدولية للهجرة في تسجيل مثل هذه البيانات في عام 2014".

وتابع البيان: "تحذر المنظمة الدولية للهجرة من أن شبكات الاتجار والتهريب تواصل استغلال المهاجرين على طول طريق وسط البحر المتوسط، مستفيدة من المعابر الخطرة في قوارب غير صالحة للإبحار بينما تعرض الناس لانتهاكات ومخاطر شديدة".

وأضاف أنه "من المهم للغاية أن يكون هناك تعاون دولي أقوى واستجابات تركز على الحماية من أجل التصدي لهذه الشبكات الإجرامية وتوسيع المسارات الآمنة والنظامية للحد من المخاطر وإنقاذ الأرواح".