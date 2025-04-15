مبعوث أمريكي: على إيران وقف التخصيب والتسلح النووي

دعا المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، الثلاثاء، إيران إلى "وقف برنامجها للتخصيب والتسلح النووي والقضاء عليه".

وقال ويتكوف في منشور على منصة "إكس"، إن "أي اتفاق مع إيران لن يكتمل إلا إذا رعاه الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب".

وأضاف: "أي اتفاق نهائي مع إيران يجب أن يشكل إطارا للسلام والاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط".

وتابع: "أي اتفاق يعني أنه ينبغي على إيران وقف برنامجها للتخصيب والتسلح النووي والقضاء عليه".

والسبت، استضافت سلطنة عمان، أولى جولات المحادثات الإيرانية الأمريكية بمسقط، والتي لاقت ترحيباً عربيا، فيما وصفها البيت الأبيض بأنها كانت "إيجابية للغاية وبناءة".

وقال البيت الأبيض في بيان له، إن ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط أجرى محادثات مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، استضافها وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي.

وأوضح البيان أن المحادثات كانت "إيجابية للغاية وبناءة"، وأن ويتكوف نقل إلى عراقجي "تعليمات" الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ"حل القضايا بين البلدين عبر الحوار والدبلوماسية".

بينما أفادت الخارجية الإيرانية، عبر بيان السبت، بأن "المحادثات دامت لأكثر من ساعتين ونصف، وشهدت تبادلا للآراء بين عراقجي وويتكوف، وذلك من خلال وزير الخارجية العُماني".

وعشية انطلاق جولة المفاوضات الأولى، حذّر البيت الأبيض من "خيارات أمريكية باهظة الثمن" في حال فشل التوصل إلى اتفاق جديد بشأن البرنامج النووي الإيراني، مؤكداً أن الرئيس دونالد ترامب يفضل تسوية هذا الملف من خلال محادثات مباشرة مع طهران.

وتتهم الولايات المتحدة، إلى جانب إسرائيل ودول أخرى، إيران بالسعي إلى تطوير أسلحة نووية، بينما تصرّ طهران على أن برنامجها النووي مخصص لأغراض سلمية، من بينها توليد الكهرباء.