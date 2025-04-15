 أعمال حرق متعمدة في عدة سجون بفرنسا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أعمال حرق متعمدة في عدة سجون بفرنسا

باريس - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 15 أبريل 2025 - 4:12 م | آخر تحديث: الثلاثاء 15 أبريل 2025 - 4:12 م

أعلن وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان، اليوم الثلاثاء، أن عدة سجون في فرنسا شهدت أعمال حرق متعمدة وإطلاق نار خلال الليل.

ويتردد أن مراكز الاحتجاز أصبحت أهدافا لمحاولات ترهيب، تتراوح بين إضرام النيران في سيارات، وإطلاق النار من أسلحة آلية.

ويعتزم دارمانان زيارة سجن متضرر، في تولون بجنوب فرنسا مساء اليوم.

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

ويرى الوزير أن هذه الهجمات تعد ردا منسقا من جريمة المخدرات المنظمة، التي أعلنت فرنسا حربا ضدها على عدة جبهات.

ويتردد أنه تم تكليف مكتب الادعاء لمكافحة الإرهاب بإجراء تحقيق.

ووصف وزير الداخلية برونو ريتايو الحوادث" بالهجمات غير المسبوقة على العاملين ومنشآت السلطات العقابية".

وكان وزير العدل أعلن مؤخرا بناء سجن شديد الحراسة ليأوي جميع المدانين الخطرين في جرائم مخدرات في فرنسا

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