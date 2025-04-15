تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، العرض المسرحي "رغبة تحت شجرة الدردار" بقصر ثقافة الأنفوشي، ضمن عروض شرائح المسرح للموسم الحالي، والمقدمة بالمجان بفرع ثقافة الإسكندرية، في إطار برامج وزارة الثقافة.

العرض شريحة بيت ثقافة القباري، ويقدم بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، عن نص الكاتب يوجين أونيل، دراماتورج د. جمال ياقوت، وإخراج محمد عبد المولى، ويسلط الضوء على الطمع حين يسيطر على النفس البشرية، كاشفا إلى أي مدى يمكن أن يدفعها ويغير مسارها.

"رغبة تحت شجرة الدردار" بطولة أحمد جابر، ريهام عبد الرازق، ومروان توماس، بالإشتراك مع مجموعة من الوجوه الشابة، تنفيذ موسيقى يوسف أمين، دراما حركية بلال الشامي، إضاءة أحمد علاء علي، ديكور وملابس نور جمعة، ماكياج آلاء سامي، مخرج منفذ جميلة عبد الحميد، إنتاج الإدارة العامة للمسرح، برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ويقدم بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، بإدارة محمد حمدي، وفرع ثقافة الإسكندرية، بإدارة د. منال يمني.



