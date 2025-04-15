الحكومة الأمريكية تشترط وقف إيران لتخصيب اليورانيوم لإبرام اتفاق نووي

حث المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف إيران على وقف تخصيب اليورانيوم قبيل جولة أخرى من المحادثات النووية، مشيرا إلى أن أي اتفاق نهائي لا بد أن يتوافق مع شروط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأكد ويتكوف في منشور عبر منصة إكس اليوم الثلاثاء أن "أي اتفاق نهائي لا بد أن يضع إطارا للسلام والاستقرار والرخاء في الشرق الأوسط، بما يعني أن إيران لا بد أن توقف برنامج تخصيب اليورانيوم والتسلح النووي وتتخلص منه".

ويعتبر قبول إيران لوقف شامل لبرنامجها للتخصيب النووي في إطار إبرام اتفاق، أمرا بعيد الاحتمال للغاية.

وتنفي إيران رغبتها في صنع سلاح نووي.

وهدد الرئيس ترامب مرارا بتعرض إيران لعواقب وخيمة بسبب برنامجها النووي، بما في ذلك هجوم محتمل على المنشآت النووية الإيرانية. صرح ترامب: "لا يمكن أن يحصلوا على سلاح نووي، ويجب أن يتحركوا بسرعة، لأنهم قريبون إلى حد ما من الحصول على سلاح نووي، ولن يحصلوا عليه".

ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، القول إن الجولة الأولى من المحادثات مع الولايات المتحدة التي عقدت يوم السبت الماضي في سلطنة عمات سارت "بشكل جيد".

غير أن خامنئي البالغ من العمر 85 عاما، قال "لسنا متفائلين تماما ولا متشائمين تماما بشأن هذه المحادثات".

