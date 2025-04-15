أعلنت بريطانيا، اليوم، عن تقديم تمويل جديد للسودان تزامنا مع انعقاد مؤتمر السودان الذي يجمع ممثلين عن المجتمع الدولي سعيا إلى وضع نهاية للأزمة.

وينعقد المؤتمر في لندن بالشراكة مع الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا، بمناسبة الذكرى السنوية الثانية للصراع في السودان، ومن بين المشاركين في المؤتمر كبار المانحين ومؤسسات متعددة الأطراف.

ويسعى وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إلى تعزيز الجهود الدولية لحماية المدنيين، والعمل تجاه وضع نهاية للصراع.

ويعلن لامي تقديم مساعدات جديدة منقذة للحياة لأكثر من 650,000 سوداني. كما سيحدد، بالعمل مع النظراء الدوليين، الخطوات الواجبة لتحسين سبل إيصال المساعدات، وإيجاد حل سياسي طويل الأمد.

ويواجه السودان أسوأ أزمة إنسانية على الإطلاق، حيث 30 مليون سوداني بحاجة شديدة للمساعدات، و12 مليون شخص باتوا نازحين، بينما تنتشر المجاعة في أنحاء السودان. كما تواجه أكثر من 12 مليون امرأة وفتاة خطر التعرض للعنف ضدهن، بحسب بيان للخارجية البريطانية.

ويوفر التمويل الجديد البالغ 120 مليون جنيه إسترليني المعلن عنه اليوم إمدادات غذائية منقذة للحياة، بما في ذلك للأطفال الذين يواجهون الجوع، كما يوفر دعما طارئا لضحايا العنف الجنسي.

وقال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي: مدة السنتين طويلة جدا والحرب الوحشية في السودان دمرت حياة الملايين ومع ذلك، ما زال الكثير من أجزاء العالم يغض نظره عما يحدث.

وشدد على الحاجة إلى التصرف الآن لتفادي تفاقم الأزمة لتصبح كارثة، وضمان وصول المساعدات إلى أشد المحتاجين إليها.

وتابع: مثلما رأيت في وقت سابق من هذه السنة، لدى زيارتي إلى حدود تشاد مع السودان، أظهر الطرفان المتحاربات ازدراء فظيعا للمدنيين السودانيين. وهذا المؤتمر يضم المجتمع الدولي للاتفاق على سبيل لوضع نهاية للمعاناة، بحسب تعبيره.

وشدد على "ضرورة تفادي انتشار حالة عدم الاستقرار حيث تدفع للهجرة من السودان والمنطقة الأوسع، مع ضمان أن ينعم السودان بالأمان والأمن ضروري لأجل أمننا القومي".

بدوره، قال مفوض الأمم المتحدة للشؤون السياسية والسلام والأمن، بانكول أديوي: إن إحلال السلام في السودان يرتكز إلى تقدير كل صوت وكل شخص يلعب دورا في بناء سودان مزدهر.

وأكد أن الاتحاد الأفريقي ملتزم بمساعدة جميع أفراد الشعب السوداني لبناء مستقبل ديمقراطي أكثر إشراقا عن طريق العمل سعيا لإسكات البنادق.