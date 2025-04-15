انطلاق دورة المدربين باتحاد الكرة بمشاركة لاعبين سابقين بالأهلي والزمالك

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انطلقت فعاليات الدورة التدريبية الإفريقية الثالثة بنظام "المسار السريع"، التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم تحت رعاية هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد.

وتُقام الدورة بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، وتستمر حتى يوم الجمعة المقبل، بمجموع 230 ساعة تدريبية تجمع بين الجانبين النظري والعملي.

وتأتي هذه الدورة ضمن جهود الاتحاد لتأهيل كوادر فنية متميزة وتوفير بيئة تدريبية حديثة تواكب متطلبات اللعبة على المستويين القاري والدولي.

ويتولى إدارة الدورة الدكتور جمال محمد علي، مدير إدارة المدربين بالاتحاد، بالتعاون مع إيهاب الجندي منسق الدورات، وتحت إشراف فني مباشر من الكابتن علاء نبيل، المدير الفني للدورة.