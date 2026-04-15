قوات الاحتلال تفرج عن 12 معتقلا فلسطينيا من قطاع غزة

أفرجت السلطات الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن 12 فلسطينيا من قطاع غزة جرى اعتقالهم بعد السابع من أكتوبر 2023.

ونقل "المركز الفلسطيني للإعلام"، عن مصادر قولها إن "المعتقلين وصلوا عبر طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح لتلقي العلاج، بعدما أفرج عنهم عبر معبر كرم أبو سالم شرقي رفح".

وذكرت المصادر، أن "الأسرى نُقلوا إلى المستشفى بعد تعرضهم للاعتقال داخل قطاع غزة خلال الفترة الماضية، في ظل ظروف احتجاز قاسية".

ووفق المركز، "يأتي الإفراج عن هؤلاء الأسرى في وقت تواصل فيه سلطات الاحتلال احتجاز آلاف الفلسطينيين في السجون ومراكز التوقيف، دون توجيه تهم واضحة أو إخضاعهم لإجراءات محاكمة قانونية".