الصحة اللبنانية تشجب استهداف إسرائيل 3 مرات متتالية فرق إسعاف في بلدة ميفدون

شجبت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان اليوم الأربعاء، استهداف إسرائيل ثلاث مرات متتالية فرقاً إسعافية في بلدة ميفدون في جنوب لبنان؛ ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مسعفين وإصابة ستة بجروح.

وناشدت الوزارة، المنظمات الإنسانية الدولية للعمل على وضع حد لهذه الاستباحة الخطرة.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية، في بيان، أن "العدو الإسرائيلي استهدف ثلاث مرات متتالية فرقا إسعافية في بلدة ميفدون قضاء النبطية ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مسعفين وإصابة ستة بجروح ولا يزال أحد المسعفين مفقودا".

وشجبت وزارة الصحة، بشدة "هذه الجريمة الموصوفة التي تعكس إصرار العدو الإسرائيلي على منع المسعفين من أداء عملهم الإنقاذي بأي شكل من الأشكال، لدرجة أنهم أصبحوا هدفا للعدو الذي يلاحقهم من دون هوادة في خرق فاضح يؤكد الاستهانة بكل الأعراف والمبادئ التي يقرها القانون الإنساني الدولي".

وناشدت الوزارة، "المنظمات الإنسانية الدولية للعمل على وضع حد لهذه الاستباحة الخطرة لحق الجريح في الإنقاذ والمسعف في الحماية صونا للضمير الإنساني ولهيبة القوانين الدولية".

وأشار البيان، إلى "استهداف فريق إسعافي تابع للهيئة الصحية خلال محاولته إنقاذ مصابين، ما أدى إلى استشهاد مسعف فيما لا يزال المسعف الثاني مفقوداً".

وأضاف البيان: "عند توجه سيارة إسعاف ثانية للهيئة الصحية لإنقاذ المسعفين، تم استهدافها فجرح ثلاثة مسعفين.. وفي محاولة إنقاذ ثالثة، توجهت سيارتا إسعاف لكل من جمعية الرسالة وإسعاف النبطية، فاستهدفتا أيضا ما أدى إلى استشهاد اثنين من المسعفين وإصابة ثلاثة بجروح".

يذكر أن لبنان يتعرض لغارات إسرائيلية منذ الثاني من مارس الماضي، أسفرت حتى الآن عن استشهاد 2167 مواطنا بينهم 91 من العاملين في القطاع الصحي، وإصابة 7061 بجروح بينهم 214 من العاملين في القطاع الصحي، ونزوح أكثر من مليون مواطن من الأماكن المستهدفة.