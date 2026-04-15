شركة مياه الغربية تستعد للصيف بخطة شاملة ومتابعة دقيقة لتنفيذ المشروعات الجارية

عقد اللواء محمد عبد الفتاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، اجتماعًا، اليوم الأربعاء، بحضور رؤساء القطاعات ومديري العموم المختصين ومديري عموم الأفرع، لمناقشة موقف الاستعدادات لفصل الصيف وخطة تطبيق منظومة i-Scoor.

وخلال الاجتماع، شدد عبد الفتاح على المتابعة الدقيقة للمشروعات الجارية في مختلف الأفرع، وخاصة محطات مياه الشرب، لضمان تحسين جودة المياه استعدادًا لفصل الصيف.

وأكد الجاهزية الكاملة للمولدات الاحتياطية بالمحطات، وسرعة إصلاح أي أعطال قد تطرأ لضمان استمرارية الخدمة دون انقطاع، مشددا على تسريع خطة تركيب العدادات للعملاء والقضاء على قوائم الانتظار، بما يعزز كفاءة الخدمة ويحقق العدالة في المحاسبة.

بالإضافة إلى الاهتمام الجاد بتطبيق منظومة i-Scoor واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان سرعة التنفيذ وتحقيق أهدافها في تحسين الأداء المؤسسي.

وأوضح رئيس الشركة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الشركة على رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز قدرة الشركة على مواجهة تحديات فصل الصيف بكفاءة عالية.