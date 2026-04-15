أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية الصادرة، اليوم الأربعاء، ارتفاع أسعار الواردات في الولايات المتحدة بأقل كثيرا من التوقعات خلال مارس الماضي.

وذكرت الوزارة، أن أسعار الواردات ارتفعت خلال مارس الماضي بنسبة 0.8% شهريا مقابل ارتفاعها بنسبة 0.9% خلال فبراير الماضي وفقا للبيانات المعدلة، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعها بنسبة 2% مقابل ارتفاعها بنسبة 1.3% خلال فبراير وفقا للبيانات الأولية.

وعلى أساس سنوي ارتفعت أسعار الواردات الأمريكية خلال مارسر بنسبة 2.1% مقابل 1.3% خلال فبراير.

ويعكس الارتفاع الشهري في أسعار الواردات جزئيًا استمرار ارتفاع أسعار واردات الوقود، التي قفزت بنسبة 2.9% خلال الشهر الماضي، بعد ارتفاعها بنسبة 2.4% خلال الشهر السابق.

وأشارت وزارة العمل، إلى ارتفاع أسعار الواردات غير النفطية بنسبة 0.6% في مارس، بعد ارتفاعها بنسبة 2.8% في فبراير، بما يعكس زيادة أسعار المستلزمات والمواد الصناعية غير النفطية، والسلع الرأسمالية، والسلع الاستهلاكية (باستثناء السيارات)، والأغذية، والأعلاف، والمشروبات.

وكشفت الوزارة، عن ارتفاع أسعار الصادرات الأمريكية خلال الشهر الماضي بنسبة 1.6% شهريا بعد ارتفاعها بنسبة 1.9% في فبراير وفقا للبيانات المعدلة، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعها بنسبة 1.5% وهي نفس نسبة الزيادة في فبراير، وفقا للبيانات الأولية.

وأوضحت وزارة العمل، أن أسعار الصادرات ارتفعت بنسبة 5.6% سنويا خلال مارس، مقابل ارتفاع بنسبة 3.5% في فبراير.

وجاء الارتفاع الشهري الحاد في أسعار الصادرات نتيج لنمو أسعار الصادرات الزراعية بنسبة 0.9%، وارتفاع أسعار الصادرات غير الزراعية بنسبة 1.7%.