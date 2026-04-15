روسيا تسقط تشكيلا عصابيا متورطا في احتيال ضريبي بـ13 مليار دولار

قال محققون روس إنهم أسقطوا عصابة إجرامية في موسكو مسئولة عن خسائر ضريبية بقيمة تريليون روبل "13.3 مليار دولار" في ميزانية الدولة المتأزمة بالفعل بسبب ارتفاع معدل العجز، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت لجنة التحقيق الروسية، في بيان اليوم الأربعاء، إن العصابة أقامت أكثر من 4000 كيانا قانونيا مزيفا منذ 2023 وباعت فواتير مزيفة لحوالي 40 ألف مؤسسة بمعلومات ظهرت فيما بعد في الإقرارات الضريبية.

وظهر حجم الاحتيال المزعوم في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة الروسية لانتهاج طرق لسد العجز في الميزانية بينما يواجه الاقتصاد في ظل الحرب ضغوطا متزايدة، مما دفعها لإجراءات لا تحظى بالشعبية مثل زيادة ضريبة القيمة المضافة اعتبارا من بداية العام الجاري.

وأفادت وزارة المالية بأن العجز وصل إلى 4.6 تريليون روبل في الربع الأول من 2026، بما يزيد على حجم العجز المستهدف للعام بأكمله البالغ 3.8 تريليون روبل.

وذكر جهاز الأمن الفيدرالي في بيان منفصل أن المتورطين في المخطط أدينوا سابقا في جرائم اقتصادية وتم احتجازهم.