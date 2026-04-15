أسطول الصمود العالمي يبحر من برشلونة في محاولة جديدة للوصول إلى غزة

بعد مرور أكثر من ستة أشهر على فشل محاولة الوصول إلى غزة، أبحر مجددا "أسطول الصمود العالمي" نحو المنطقة المتضررة من الصراع في الشرق الأوسط.

وقال المنظمون، اليوم الأربعاء، إن 39 قاربا تقل نحو ألف ناشط من جميع أنحاء العالم أبحرت الآن من مدينة برشلونة الساحلية الإسبانية، وذلك بعد تأجيل استمر عدة أيام بسبب الأحوال الجوية.

ويعتزم الناشطون المؤيدون للفلسطينيين، القيام بمحاولة جديدة لكسر الحصار البحري الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، وذلك باستخدام عشرات القوارب، وإيصال مساعدات إغاثية إلى منطقة النزاع.

وقال مؤسس منظمة "أوبن آرمز"، أوسكار كامبس، في مقابلة مع وكالة أنباء "يوروبا برس": "لا نعلم ما الذي ينتظرنا. ولا نعلم إلى أي مدى سنصل".

وأضاف كامبس، أن الهدف من هذه الخطوة هو "إعادة تسليط الضوء الإعلامي على الأحداث في غزة، لأنها تراجعت إلى الخلفية".

وقال كامبس، إن أكثر من 700 شخص "لقوا حتفهم خلال هذه الأشهر من وقف إطلاق النار الذي لم يكن وقفا حقيقيا"، مضيفا أنه "يجب علينا وقف الإبادة الجماعية هناك والبدء في إعادة إعمار غزة".