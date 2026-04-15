قائد الجيش الباكستاني يصل إلى إيران في محاولة للتوصل إلى حل للحرب

وصل قائد الجيش الباكستاني، الجنرال عاصم منير، إلى طهران لإجراء محادثات كجزء من دبلوماسية الأزمة المستمرة التي تهدف إلى التوصل إلى حل للحرب في إيران.

وينظر إلى منير على أنه أحد الوسطاء الأكثر تأثيرا بين الولايات المتحدة وإيران.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، نقلا عن مصادر مطلعة، اليوم الأربعاء، أنه من المتوقع أن يسلم منير رسالة من واشنطن. ويقال إن الرسالة مرتبطة بجولة ثانية محتملة من المفاوضات في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، فضلا عن تمديد وقف إطلاق النار الحالي، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وانتهت الجولة السابقة من المحادثات التي عقدت في إسلام أباد يوم الأحد دون تحقيق أي تقدم. ومن المقرر أن ينتهي وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 8 أبريل، يوم الأربعاء المقبل.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أشار في وقت سابق إلى إمكانية إجراء جولة ثانية من المفاوضات.

وقال لصحيفة نيويورك بوست عبر الهاتف: "قد يحدث شيء ما في اليومين المقبلين"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.