بايرن ميونيخ يقصي ريال مدريد من دوري الأبطال ويتأهل لنصف النهائي

تغلب نادي بايرن ميونيخ الألماني على ضيفه، ريال مدريد الإسباني، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم، الأربعاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وجاءت أحداث المباراة التي أُقيمت على ملعب أليانز أرينا، جيدة المستوى، وسط سيطرة متبادلة بين الفريقين على مجريات اللعب، مع أفضلية نسبية من جانب بايرن ميونيخ.

وتمكن ريال مدريد من التقدم في النتيجة بالدقيقة الأولى، عن طريق أردا جولر، بعد خطأ فادح من الحارس، مانويل نوير، إلا أن بايرن ميونيخ أدرك التعادل سريعًا عن طريق رأسية من بافلوفيتش.

وفي الدقيقة 29، سجل التركي، أردا جولر الهدف الثاني له ولريال مدريد، من ركلة حرة مباشرة، نفذها بطريقة رائعة، إلا أن بايرن ميونيخ تعادل مُجددًا عن طريق هاري كين، في الدقيقة 39.

وقبل نهاية الشوط الأول، نجح ريال مدريد في تسجيل الهدف الثالث عن طريق الفرنسي، كيليان مبابي، بعد هجمة مرتدة، قادها، البرازيلي، فينيسيوس جونيور.

وحصل البديل، إدواردو كامافينجا، لاعب ريال مدريد على بطاقة حمراء في الدقيقة 87، ليستغل بايرن ميونيخ الزيادة العددية، ويسجل هدفين خلال 5 دقائق فقط، عن طريق، لويس دياز، ومايكل أوليسيه.

وبتلك النتيجة، يتأهل بايرن ميونيخ إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث يواجه باريس سان جيرمان الفرنسي، مستفيدًا من فوزه في مباراة الذهاب أمام ريال مدريد، بهدفين مقابل هدف، على ملعب سانتياجو برنابيو.