سياسي ألماني يحذر من اتساع التداعيات الاقتصادية لحرب إيران

حذر نائب رئيس الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي الألماني، زيب مولر، من أن أزمة الطاقة الحالية قد تتفاقم بشكل كبير نتيجة تداعيات حرب إيران.

وبصفته الرئيس المشارك لفريق العمل التابع للائتلاف الحاكم المعني بالآثار الاقتصادية للحرب، قال مولر اليوم الأربعاء في برلين إن الاستعدادات جارية لاتخاذ إجراءات إضافية.

وأضاف مولر: "نحن نناقش حاليا أسعار الوقود. لا أحد يتحدث عن نفاد الكيروسين. ولا أحد يتحدث عن الهيليوم الذي يعد مكونا في صناعة أشباه الموصلات (الرقائق)... إذا أعلنت أولى مصانع الرقائق في العالم أنه لن يتم إنتاج رقائق بعد ستة أسابيع ونصف، فسنواجه في الربعين الثالث والرابع تحديات كبيرة، خاصة في صناعة السيارات".

وأشار مولر إلى أنه في حال استمرار الأزمة لفترة أطول، فلن يقتصر التأثير على العاملين الذين يتنقلون يوميا والطبقة المتوسطة في ألمانيا، بل سيمتد إلى كل فرد، مؤكدا أنه لن يكون بالإمكان احتواء كل التداعيات، موضحا في المقابل أن هناك مساعٍ لتحقيق تغييرات هيكلية، من بينها تقليل واردات مصادر الطاقة الأحفورية وتوسيع الاعتماد على الطاقة المتجددة.