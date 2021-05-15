وزراء بريطانيون يواجهون انتقادات شديدة بسبب سلالة كورونا الهندية قبل تخفيف القيود

يمضي وزراء بريطانيون قدما في اتجاه تخفيف كبير لقيود كورونا بعد غد الاثنين برغم المخاوف بشأن السلالة الهندية من فيروس كورونا، حيث تعرضوا لانتقادات بسبب آدائهم الذى أدى لدخول مصابين بالسلالة إلى البلاد.



وتمسك رئيس الوزراء بوريس جونسون بخطط للسماح بتجمع الأشخاص في الأماكن المغلقة وزيادة التواصل وجها لوجه في إنجلترا، حيث حذر العلماء من أن السلالة الهندية يمكن أن تنتشر بنسبة تصل إلى 50% أسرع من سلالة كينت، حسبما أفادت "وكالة الأنباء البريطانية بي ايه ميديا".



وقال وزير الصحة إدوارد أرجار، اليوم السبت، إن الحكومة تتصرف "ببرود" و"هدوء" في مواصلة الخطوة الثالثة في خارطة الطريق لإنهاء قيود الإغلاق.



ورغم ذلك، قالت الجمعية الطبية البريطانية إن هذه الخطوة "مصدر قلق حقيقي" فيما لا يزال كثيرون ينتظرون التطعيم.



وكان أرجار مجبرا على الدفاع عن القيود المفروضة على الحدود، قائلا إنه "من المستحيل إغلاق البلاد بإحكام تام" وسط انتقادات للتأخر في إضافة الهند لقائمة السفر الحمراء.



وحذر رئيس الوزراء أمس الجمعة من أن البديل قد يتسبب في "اضطراب خطير" لخطط تخفيف الإغلاق وقد يؤخر الإنهاء المقرر لجميع القيود القانونية إلى ما بعد 21 يونيو.