القبض على عاطل لسرقته مشغولات ذهبية في الجمالية

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ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على عاطل لسرقته مشغولات ذهبية من أحد المساكن بمنطقة الجمالية.

وأمر اللواء أشرف الجندي، مدير الأمن، إحالته للنيابة التي تولت التحقيق.

ودلت التحريات التي أشرف عليها نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، معلومات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة، عرض شخص، مجموعة من المشغولات الذهبية للبيع بمحل بمنطقة الصاغة بدائرة القسم بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وتبين أنه شخص مقيم بمحافظة المنوفية، وبحوزته مجموعة من المشغولات الذهبية "مجهولة المصدر".

وتم خلال مناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتها من داخل مسكن (شخص –بمنطقة الهرم بالجيزة) بأسلوب "المغافلة" إبان فترة عمله لدى المجني عليه، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، وقرر بعدم اكتشافه واقعة السرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.