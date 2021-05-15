صدر حديثا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، المجموعة القصصية «للمحبين والأوغاد وقطاع الطرق»، للكاتب الصحفي محمد البرمي، عن «سلسلة إبداعات».



وتكشف المجموعة آثار الوحدة والاغتراب داخل الوطن والأسرة والعائلة، وبين المحبين، كما تهتم بالعلاقات الإنسانية وآثارها، إضافة لتجارب الحياة في ظل جائحة كورونا والتي اجتاحت العالم وخلفت آثار القلق والخوف داخل نفوس الجميع.



قال جرجس شكري، أمين عام النشر، إن هيئة قصور الثقافة ستصدر عددا كبيرا من الأعمال خلال الفترة القادمة مع قرب انطلاق معرض الكتاب 30 يونيو المقبل.



ويتولى رئاسة تحرير سلسلة «إبداعات» الشاعر عمر شهريار، ومدير التحرير الشاعر سعيد شحاته، وتهتم بنشر إبداعات الكتاب الشباب أقل من 40 عامًا.



وتعد المجموعة القصصية هي ثاني إصدارات الكاتب الصحفي محمد البرمي بعد كتابه الأول «كل شيء أو لا شيء – عن الكرة وأحلام غرف الملابس»، والذي يعد تجربة ثرية في مزج الكتابة الرياضية بالكتابة الأدبية وتناول سيرة عدد كبير من اللاعبين، والتركيز على الجانب الإنساني في حياتهم وكيف كانت كرة القدم فرصة هامة في تحول مسيرتهم إلى الأفضل.