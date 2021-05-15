 لاعب ليستر سيتي يحتفل بلقب كأس الاتحاد مرتديا علم فلسطين - بوابة الشروق
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لاعب ليستر سيتي يحتفل بلقب كأس الاتحاد مرتديا علم فلسطين

محمد الهادي
نشر في: السبت 15 مايو 2021 - 10:19 م | آخر تحديث: السبت 15 مايو 2021 - 10:19 م

حرص حمزة تشودري، لاعب ليستر سيتي، على الاحتفال بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي من خلال رفع علم فلسطين تضامنا مع شعبها الذي يتعرض لهجمات من الجيش الإسرائيلي.
وتوج فريق ليستر سيتي للمرة الأولى في تاريخه بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي عقب فوزه الصعب على تشيلسي 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت.
وسجل ليستر سيتي هدف المباراة الوحيد عن طريق يوري تيليمانس في الدقيقة 63.
ويعد هذا أول ألقاب ليستر في كأس الاتحاد الإنجليزي بعد خسارته أربع مباريات نهائية في السابق، كان آخرها قبل 52 عاما وبالتحديد في عام 1969، وهو ثاني لقب كبير يحققه الفريق بعد التتويج بلقب الدوري الإنجليزي في 2016.


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