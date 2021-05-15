قيادية في الحزب الحاكم: استقالة وزيري الاقتصاد والبنية التحتية في أوكرانيا

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(د ب أ)

قالت إيفينيا كرافتشوك نائب رئيس حزب "خادم الشعب" الذي يقوده الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في تصريحات تلفزيونية اليوم الجمعة إن وزير الاقتصاد الأوكراني إيهور بتراشكو قدم استقالته.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة عن إيفينيا كرافتشوك القول إن وزير البنية التحتية فلاديسلاف كريكلي قدم استقالته أيضا وأن الحزب الحاكم سيناقش اسماء المرشحين لشغل المنصبين الوزاريين يوم الاثنين المقبل.

ولم تكشف كرافتشوك عن أسباب استقالة الوزيرين.

يذكر أن البرلمان الأوكراني كان قد صدق على تعيين بتراشكو وزيرا للتنمية الاقتصادية والتجارة والزراعة يوم 17 آذار/مارس 2020، في حين يشغل كريكلي منصب وزير البنية التحتية منذ 29 آب/أغسطس 2019.