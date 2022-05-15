مدبولي: الأزمة الأوكرانية قد تطول لمدة أكبر من المتوقع

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن التوقيت الحالي جيد، لإعلان خطة الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الكبيرة، التي يواجهها العالم أجمع ومصر ليست بمعزل عنها.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، للإعلان عن رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، مساء الأحد، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه في إفطار الأسرة المصرية، بعمل المؤتمر الصحفي العالمي، لإعلان خطة التعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية بصورة واضحة.

وأشار إلى أن المؤشرات نوهت إلى أن الأزمة الأوكرانية قد تطول لمدة أكبر من المتوقع انتهائها عندها.