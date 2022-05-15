الفلسطينيون يحيون الذكرى الـ74 للنكبة

يحيي أبناء الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، اليوم الأحد، الموافق الخامس عشر من مايو، الذكرى الـ74 للنكبة.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، صباح الأحد، شارك الآلاف من أبناء شعب فلسطين في المسيرة المركزية التي انطلقت من أمام ضريح الشهيد الراحل ياسر عرفات باتجاه ميدان المنارة، ورفع خلالها علم فلسطين، والرايات السوداء، ومفاتيح العودة.

وتنظم فعاليات النكبة لهذا العام تحت شعار «كفى 74 عاماً من الظلم والكيل بمكيالين»، الذي يجسد الظلم المزدوج لشعبنا الفلسطيني الذي يشكّله الاحتلال الإسرائيلي في جرائمه والمجتمع الدولي بعجزه عن تنفيذ قراراته.

وعند الساعة 12:20 بعد منتصف الليلة، تنظم وقفة صمت لـ74 ثانية تمثل سنوات النكبة، وستنطلق صافرات الحداد والتكبيرات عبر المساجد والتلفزيون الرسمي والإذاعات المحلية، وستقرع أجراس الكنائس، إضافة إلى تنظيم مهرجان مركزي في قطاع غزة غدا الموافق السادس عشر من مايو.

وسيتم تنظيم معرض صور بمشاركة 120 رساما فلسطينيا لرسم صورة العودة، إضافة إلى فعاليات ووقفات ومسيرات ستنظم على مداخل المخيمات الفلسطينية في لبنان، وفي مخيمات الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، علاوة على وقفات ستنظمها الجاليات الفلسطينية بالتنسيق مع سفارات دولة فلسطين، وفعاليات ثقافية وفنية ومعارض تراثية ضمن برنامج إحياء ذكرى النكبة.

والعمل جارٍ مع الجاليات الفلسطينية في الدول الأوروبية ومختلف دول العالم لإحياء ذكرى النكبة، ومع السفارات، ومع مختلف المؤمنين بعدالة القضية الفلسطينية.

كما انطلقت حملة الكترونية في 13 من الشهر الجاري وتستمر حتى تاريخ 17/5، لإرسال رسالة من خلالها للعالم، حول استمرار نكبة فلسطين وحقها المقدس في العودة، والذي لا يسقط بالتقادم وسياسة المجتمع الدولي بالكيل بمكيالين.

وبدأ برنامج الفعاليات بقرار الرئيس محمود عباس، رفع علم دولة فلسطين فوق مقرات مؤسسات دولة فلسطين الحكومية الرسمية المدنية والأمنية وعلى المرافق العامة اليوم، إحياءً للذكرى الـ74 لنكبة الشعب الفلسطيني.