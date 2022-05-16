أول تعليق من أنغام بعد الوعكة الصحية

روت المطربة أنغام، تفاصيل الأزمة الصحية التي ألمت لها مؤخرًا، وأجرت على إثرها عملية جراحية.



وقالت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأحد: «حصلتلي إصابة من 2011 واتعالجت بالكورتيزون، لكني عملت حركات غلط وجاتلي آلام حادة في الكتف وامتدت للذراع كله بعدها جالي ورم ليفي في أسفل الإبهام».



وأضافت: «تحملت على نفسي كتير علشان مدخلش العمليات لكن التعب زاد مؤخرًا.. الحمد لله إنها جت في أوتار كتفي مش أوتار صوتي».



وأشارت أنغام إلى أنها نظّمت مؤخرًا، عدة حفلات وهي مريضة دون أن تحصل على مسكنات وذلك لعدم التأثير على وقفتها، وعقّبت: «مكنتش بنام بسبب التعب».



ولفتت أنغام، إلى أنها أجرت خلال فترة كورونا ثلاث عمليات خلال شهر ونصف دون أن تعلن عن ذلك، لكنّها آثرت هذه المرة إبلاغ جمهورها بالأمر لاحتياجها دعما نفسيا.