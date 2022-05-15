ستولتنبرج: أوكرانيا يمكنها أن تكسب هذه الحرب



أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج عن اعتقاده بإمكانية هزيمة روسيا في حربها على أوكرانيا.



وفي ختام اجتماع وزراء خارجية الحلف الأطلسي، قال السياسي النرويجي في العاصمة الألمانية برلين اليوم الأحد:" أوكرانيا يمكن أن تكسب هذه الحرب".



وأوضح ستولتنبرج أن الحرب في أوكرانيا لا تسير بالنسبة لموسكو وفقا لما خططته مشيرا إلى تعثر الهجوم في إقليم الدونباس وانسحاب الروس من المنطقة المحيطة بخاركيف بالإضافة إلى الفشل في الاستيلاء على كييف الذي كانت تخطط له روسيا.



وتابع ستولتنبرج أن " روسيا لم تحقق أهدافها الاستراتيجية" منوها إلى أن أوكرانيا لا تزال قائمة والناتو أصبح أقوى من أي وقت مضى.