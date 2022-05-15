وزير الرياضة يشهد المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل ماراثون القاهرة ٢٠٢٢

شهد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن تفاصيل ماراثون القاهرة 2022، للتوعية ب "الصحة النفسية"، والذي تنظمه الوزارة من خلال الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية بالتعاون مع شركةI Events، وشركةCairo Runners، والمقرر إقامته يوم الجمعة القادم 20 مايو، في هيليوبوليس بمنطقة مصر الجديدة بداية من حديقة الميريلاند.
أكد وزير الشباب والرياضة حرص الوزارة على إقامة العديد من الماراثونات والسباقات الرياضية بصورة دورية، لتشجيع كافة فئات المجتمع على ممارسة الرياضة، والحفاظ على اللياقة البدنية، بجانب التأكيد على أهمية المحافظة على الصحة العامة والارتقاء بها، في ظل اهتمام القيادة السياسية بالرياضة، والتشجيع على ممارستها، وتشجع الموهوبين في كافة الألعاب سواء الفردية أو الجماعية، وتأكيداً على أهمية الدور الحيوي للرياضة داخل المجتمع.
لفت "صبحي" أن هذا الماراثون هو نموذج للتعاون بين وزارة الشباب والرياضة والقطاع الخاص، مشيراً الي عوده إقامة ماراثون زايد الخيري مره اخري خلال الفترة المقبلة.
أشار أشرف صبحي أن ماراثون القاهرة يحافظ علي الهوية البصرية لمحافظة القاهرة، مؤكداً علي إقامة ماراثون القاهرة سنوياً، وموجهاً الشكر لكافة الجهات المشاركة ومحافظة القاهرة علي التعاون المثمر لانجاح الماراثون.
ويتضمن سباقات ماراثون القاهرة فئات 21 كم نصف ماراثون، الركض لمسافة 10 كم، الركض لمسافة 5 كم، الركض 2 كم، بالاضافة الي ٢كم لذوي الهمم.
حضر المؤتمر الصحفي محمد عبد القادر مساعد الوزير لمراكز الشباب، احمد جمعه معاون الوزير للتنمية الرياضية، سيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، أحمد عبد الخالق مدير عام الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية، عمرو منسي، رئيس شركة I Events، والمهندس إبراهيم صفوت، رئيس شركةCairo Runners، تامر محمد ناصر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ"شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، كريم أكرم عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري لألعاب القوي، وفريق عمل الادارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية.