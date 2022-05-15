وزير الرياضة يشهد المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل ماراثون القاهرة ٢٠٢٢

شهد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن تفاصيل ماراثون القاهرة 2022، للتوعية ب "الصحة النفسية"، والذي تنظمه الوزارة من خلال الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية بالتعاون مع شركةI Events، وشركةCairo Runners، والمقرر إقامته يوم الجمعة القادم 20 مايو، في هيليوبوليس بمنطقة مصر الجديدة بداية من حديقة الميريلاند.

أكد وزير الشباب والرياضة حرص الوزارة على إقامة العديد من الماراثونات والسباقات الرياضية بصورة دورية، لتشجيع كافة فئات المجتمع على ممارسة الرياضة، والحفاظ على اللياقة البدنية، بجانب التأكيد على أهمية المحافظة على الصحة العامة والارتقاء بها، في ظل اهتمام القيادة السياسية بالرياضة، والتشجيع على ممارستها، وتشجع الموهوبين في كافة الألعاب سواء الفردية أو الجماعية، وتأكيداً على أهمية الدور الحيوي للرياضة داخل المجتمع.

لفت "صبحي" أن هذا الماراثون هو نموذج للتعاون بين وزارة الشباب والرياضة والقطاع الخاص، مشيراً الي عوده إقامة ماراثون زايد الخيري مره اخري خلال الفترة المقبلة.

أشار أشرف صبحي أن ماراثون القاهرة يحافظ علي الهوية البصرية لمحافظة القاهرة، مؤكداً علي إقامة ماراثون القاهرة سنوياً، وموجهاً الشكر لكافة الجهات المشاركة ومحافظة القاهرة علي التعاون المثمر لانجاح الماراثون.

ويتضمن سباقات ماراثون القاهرة فئات 21 كم نصف ماراثون، الركض لمسافة 10 كم، الركض لمسافة 5 كم، الركض 2 كم، بالاضافة الي ٢كم لذوي الهمم.

حضر المؤتمر الصحفي محمد عبد القادر مساعد الوزير لمراكز الشباب، احمد جمعه معاون الوزير للتنمية الرياضية، سيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، أحمد عبد الخالق مدير عام الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية، عمرو منسي، رئيس شركة I Events، والمهندس إبراهيم صفوت، رئيس شركةCairo Runners، تامر محمد ناصر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ"شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، كريم أكرم عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري لألعاب القوي، وفريق عمل الادارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية.