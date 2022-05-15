الهند تسجل 2487 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم/الأحد/ أنه تم تسجيل 2487 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في البلاد خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 43 مليونا و121 ألفا و599 حالة.

وذكرت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أنه تم أيضا تسجيل 13 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد خلال الفترة ذاتها، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 524 ألفا و214 حالة.

وأضافت الوزارة أن عدد الحالات النشطة في الهند يبلغ حاليا 17 ألفا و692 حالة .. مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 42 مليونا و579 ألفا و693 شخصا، وذلك بعدما تعافى 2878 شخصا خلال ال24 ساعة الماضية.