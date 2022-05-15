نابولي ينتصر بثلاثية على جنوى في الدوري الإيطالي

فاز فريق نابولي على ضيفه جنوه 3 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، في المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، والتي شهدت فوز ساسولو على بولونيا 3 / 1.

وسجل أهداف نابولي فيكتور أوسيمين في الدقيقة 32 ولورينزو إنسيني في الدقيقة 65 من ركلة جزاء وستانيسلاف لوبوتكا في الدقيقة 81.

ورفع نابولي رصيده إلى 76 نقطة في المركز الثالث ،وتوقف رصيد جنوه عند 28 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير، ليرافق فريق فينيزيا رسميا لدوري الدرجة الثانية.

ورغم تبقي جولة واحدة على نهاية المسابقة وابتعاده عن فريق ساليرنيتانا، صاحب آخر مركز في المنطقة الآمنة، بفارق 3 نقاط، إلا أن المواجهات المباشرة تصب في مصلحة ساليرنيتانا حيث فاز ذهابا بهدف نظيف وتعادلا إيابا 1/1، ليتأكد بشكل رسمي هبوط جنوه بغض النظر عن نتائج آخر جولة. وفي المباراة الثانية، فاز ساسولو على مضيفه بولونيا 3 /1.

ولعب جيانلوكا سكاماكا دور البطولة في فوز ساسولو بتسجيله الهدفين الأول والثالث في الدقيقتين 35 و80.

وأحرز دومينيكو بيراردي الهدف الثاني لساسولو في الدقيقة 75 وتكفل ريكاردو أورسوليني بتسجيل الهدف الوحيد لبولونيا من ضربة جزاء في الثواني الأخيرة للمباراة. الفوز رفع رصيد ساسولو إلى 50 نقطة في المركز الحادي عشر وتوقف رصيد بولونيا عند 43 نقطة في المركز الثالث عشر.