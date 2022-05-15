روسيا تهدد فنلندا بسبب رغبتها في الانضمام لحلف الناتو: خطأ كبير

أخبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الرئيس الفنلندي سولي نينيستو في مكالمة هاتفية أجراها معه صباح اليوم السبت، أن فنلندا ترتكب خطأ كبيرا بطلبها للانضمام إلى حلف الناتو، خاصة وأن فنلندا لا تواجه أي تهديدات أمنية.

ومن جانبه صرّح الرئيس الفنلندي نينيستو إن محادثته مع بوتين تمت دون وجود أي تفاقم، حيث عمل الطرفان على تجنب أي توترات أو تصعيد للحوار.

ولم يتم الكشف عن المدة التي استغرقتها هذه المحادثة، أو ما إذا كان استشار رئيس فنلندا قادة دول العالم الأخرى قبل التحدث مع بوتين أم لا.

وفي خطاب ألقاه في يوم رقم 80 من الحرب الروسية على أوكرانيا قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، "لقد أعلن الغرب حربا جماعية على روسيا، ومن الصعب أن نتوقع متى ستنتهي هذه الحرب، ولكن من المؤكد أن عواقبها سيشعر بها الجميع دون استثناء"، هذا بحسب ما ذكر في موقع الدايلي ميل.

وأضاف، "نبذل قصارى جهدنا للدفاع عن مصلحة مواطنينا في الخارج، وأوكرانيا ما هي إلا آداة لزعزعة سلم روسيا وتنميتها".

وقد واجهت طلبات انضمام فنلندا والسويد عقبة كبيرة عندما قال الرئيس التركي أردوغان إنه لن يستطيع الموافقة عليهم بسبب الجماعات الكردية الإرهابية التي تعمل في الشمال، حيث يجب على جميع الدول المشتركة في حلف الناتو الموافقة على طلب انضمام المشاركين الجدد، وعددها 30 دولة.

ومن جهة أخرى، هدد أحد المسئولين الروس بتحويل الولايات المتحدة الأمريكية إلى رماد نووي، وذلك ردا على محادثة الرئيس الأمريكي جو بادين مع رئيس فنلندا سولي نينيستو، والتي طمأنه فيها بأنه سيدعم طلبهم للانضمام لحلف الناتو.

قال أليكسي زورافليوف رئيس لجنة الدفاع بدوما وأكبر حليف للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن فنلندا ستمحى في ثوان، مشيرا أيضا إلى إمكانية محو بريطانيا في 3 دقائق فقط عن طريق إطلاق الأسلحة النووية الروسية.

وجاءت هذه التهديدات في الوقت الذي قطعت فيه روسيا إمدادات الكهرباء عن فنلندا صباح اليوم السبت، حيث تستورد الدولة الإسكندنافية 10% من احتياجاتها من الكهرباء من روسيا.