العراق:مقتل عنصرين من داعش في محافظة كركوك



أفاد بيان عسكري عراقي مساء اليوم الأحد بمقتل عنصرين من تنظيم داعش في عملية أمنية غربي مدينة كركوك/250كم شمالي بغداد/.

وأوضح بيان لخلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة أن قوات الشرطة الاتحادية، وبالإشتراك مع وكالة الإستخبارات والتحقيقات الإتحادية في كركوك، تمكنت في عملية أمنية في وادي زغيتون غربي محافظة كركوك من قتل إثنين من عناصر تنظيم داعش.



وتواصل القوات العراقية بمختلف صنوفها وبدعم من طيران القوة الجوية ومروحيات الجيش العراقي شن عمليات عسكرية وأمنية لملاحقة عناصر داعش في عدد من المحافظات العراقية.



ويواصل تنظيم داعش نشاطة في العراق رغم إعلان حكومة بغداد القضاء على التنظيم عسكريا في نهاية عام 2017.