مدير المسرح الحديث: هاملت بالمقلوب تستعد للعودة على مسرح السلام

قال الفنان محسن منصور مدير فرقة المسرح الحديث بالبيت الفني للمسرح، إن العرض المسرحي "هاملت بالمقلوب" من إنتاج الفرقة، استأنف بروفاته من جديد على خشبة مسرح السلام، استعدادا لتقديمه ابتداء من يوم الخميس 19 مايو الجاري، وذلك بعد تحقيقه نجاحًا كبيرًا عقب افتتاحه في شهر مارس الماضي، وإقراره على عدد من الجامعات والمعاهد المتخصصة، ليكون مقرر دراسي على الطلاب هذا العام.

و أضاف "منصور"، أن العرض استطاع تحقيق معادلة صعبة، حيث نال إشادات نقدية كبيرة جدًا من المتخصصين وغير المتخصصين من مصر وخارجها، بجانب النجاح الجماهيري الكبير الذي حققه الموسم الأول في عدد الحضور.

من جانبه يقول مازن الغرباوي مخرج العرض: "من ضمن نجاحات العرض هو إقراره على عدد من الجامعات والمعاهد المتخصصة، لمواد يقوم بتدريسها أساتذة كبار لهم كل التقدير والاحترام، هذه الجامعات هي جامعة حلوان مادة المسرح، قسم اللغة الفرنسية، كلية الآداب، وبالأكاديمية البحرية، جامعة بدر بقسم اللغة الإنجليزية بكلية اللغات، دبلوم دراسات عليا، مادة اتجاهات التجريب، ومادة تحليل عروض بقسم الدراما والنقد بكلية الآداب جامعة عين شمس، مادة تصميم بالمعهد العالي للفنون المسرحية، مادة إضاءة ومادة دراسات في الإضاءة بقسم التمثيل دراسات، مادة إدارة مسرح دبلوم دراسات عليا بكلية الآداب جامعة القاهرة، ومادة تصميم وإضاءة بقسم المسرح كلية الآداب جامعة حلوان، مادة تصميمات، المستوى الثالث، قسم ديكور بكلية الفنون الجميلة بجامعة المنصورة، مادة تقنيات العرض المسرحي ومادة حلقات البحث بدبلوم النقد الفني بقسم النقد الأدبي بالمعهد العالي للنقد.

"هاملت بالمقلوب" على خشبة مسرح السلام، والتي حققت منذ افتتاحها نجاحًا كبيرًا على المستوى النقدي والجماهيري، وهي بطولة عمرو القاضي، خالد محمود، أيمن الشيوي، سمر جابر، نهاد سعيد ومجموعة من الوجوه الجديدة من شباب المعاهد الفنية والمسرح الجامعي، إهداء المشاركة الصوتية والسينمائية الفنان القدير خالد الصاوي، تأليف سامح مهران، ديكور وإضاءة صبحي السيد، تأليف موسيقي طارق مهران، أزياء مروة عودة، ماكيير لمياء محمود، كوافير محمد شاكر، إخراج مازن الغرباوي.