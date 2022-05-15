«ماي بيبي» دويتو بين حمادة مجدي وعمر كمال

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يستعد كلا من المطرب الشعبي حمادة مجدي ومطرب المهرجانات عمر كمال لطرح عمل فني جديد على اليوتيوب الأسبوع المقبل.

ويطرح المطربين فيديو كليب لدويتو جديد يجمعهما بعنوان "ماي بيبي"، بمشاركة الراقصة الاستعراضية أوكسانا، وهى من كلمات مصطفى حدوتة وألحان نادر زكي، وتوزيع موسيقى إسلام ساسو، ومن إخراج يونس.

وشوق مجدى و كمال الجمهور، وقاما بنشر برومو وبوستر الأغنية على حساباتهما الشخصية لمواقع التواصل الاجتماعية، ونال البرومو العديد من التعليقات، ولفت البوستر انتباه الجميع، بعدما جمع الإثنين وهما يمسكان بفتاة حامل.

وقال حمادة مجدي إنه متفائل بأغنيته مع عمر كمال، لأنها مختلفة وجديدة، والجمهور تفاعل مع البوستر والبرومو الخاص بالأغنية، وأنه يتوقع نجاح كبير للأغنية رغم الانتقادات التي يتعرضان لها بسبب صورة البوستر.