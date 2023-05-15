بدء فعاليات الملتقى الثقافي الـ11 لشباب المحافظات الحدودية بشمال سيناء

استقبل إقليم القناة وسيناء الثقافى 100 فرد من الشباب والشابات من محافظات مصر الحدودية من مرسى مطروح وأسوان والوادي الجديد والبحر الأحمر وجنوب سيناء ومن القاهرة الكبرى فى شمال سيناء بالعريش، وذلك في فعاليات الملتقى الثقافي الـ11 من البرنامج الرئاسي "أهل مصر" لشباب المحافظات الحدودية.

وانطلق الملتقى الأحد 14 مايو، وتستمر الفعاليات حتى 20 مايو الحالي ويقام الملتقى بقصر ثقافة العريش، ويتضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، حيث تقام ورش فنية في عدة مجالات منها ورشة المسرح، ورشة الديكوباج، ورشة الطرق على النحاس، ورشة الخيامية، ورشة أشغال الجلود، ورشة الحلي، كما تتضمن الفعاليات عددا من الزيارات إلى بعض معالم المدينة ومنها "محمية الزرانيق، مصنع زيت الزيتون"، بالإضافة إلى مشاهدة افتتاح العرض الأول للموسم المسرحي بقصر ثقافة العريش.

قال محمد نبيل وكيل وزارة الثقافة لإقليم القناة وسيناء الثقافي إن الملتقى تنظمه الإدارة العامة للثقافة الشباب والعمال برئاسة أحمد يسري، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، ويقام بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي، من خلال فرع ثقافة شمال سيناء بإدارة أشرف المشرحانى.

وأوضح أن البرنامج يستهدف تحقيق العدالة الثقافية وتدعيم قيم الانتماء للوطن في نفوس أبنائه، وتعزيز القيم الإيجابية بالمجتمع، وتبادل الخبرات، ويستهدف فئات الطفل، والشباب، والمرأة، عبر برامج ثقافية وفنية تعمل على إلقاء الضوء على التنوع والثراء الثقافي بالمحافظات الحدودية.

وتابع فعاليات الملتقى من اقليم القناة وسيناء الثقافى كل من أحمد رشدى وشروق سعيد واسماء بخيت ومروة سعد وهيام مغربى ودعاء كامل ومحمد السمان وطاهر شافع وإبراهيم الشحات.