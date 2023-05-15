قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إنه من الفترة16 أكتوبر 2022 حتى 11 مايو 2023، تم الإفراج عن 4,7 مليون طن من الأعلاف، موضحًا أنه من ضمن هذه الكميات 3,5مليون طن من الذرة الصفراء، و1,2مليون طن من الفول الصويا.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، تقديم الإعلامي مصطفى شردي، والمذاع على قناة «الحياة»، مساء الإثنين، أن الإنتاج الداجني يحتاج لهذه الأعلاف من الذرة والصويا، التي كان يتم استيرادها من الخارج، مُبينًا أنه تم التركيز على هذه الأصناف محليًا، لتطبيق منظومة الزراعة التعاقدية.



وذكر أنه سيكون هناك حصاد لمحاصيل الذرة والفول الصويا وعباد الشمس، من خلال الزراعة التعاقدية بما يشجع الفلاح لزراعتهم وتحسين دخله، لافتًا إلى أن الدولة وضعت سعر ضمان في حال نزول أسعار لهذه المحاصيل سيبيع الفلاح بالسعر الذي وضعته الدولة دون خسائر.



ولفت إلى أنه تم وضع سعر ضمان للقمح من ألف جنيه إلى 1500 للطن، وتم وضع سعر ضمان للذرة 9500 جنيه للطن، و18 ألف جنيه لطن الصويا، و15 ألف جنيه للذرة الصفراء، و9 آلاف جنيه لطن الذرة البيضاء.



يذكر أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد أعلن الإفراج عن أكبر كمية أعلاف دفعة واحدة 308 آلاف طن "الذرة والصويا" بحوالي 134 مليون دولار، وهو يمثل أكبر كمية افراجات منذ تاريخ 16/10/2022 حتى الآن.





