 بريطانيا تتعهد بتسليم أوكرانيا مئات الطائرات القتالية المسيرة - بوابة الشروق
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بريطانيا تتعهد بتسليم أوكرانيا مئات الطائرات القتالية المسيرة

لندن - د ب أ
نشر في: الإثنين 15 مايو 2023 - 10:16 ص | آخر تحديث: الإثنين 15 مايو 2023 - 10:16 ص

 

بمناسبة زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لبريطانيا اليوم الاثنين، أعلنت الحكومة البريطانية عزمها تسليم العديد من الصواريخ المضادة للطائرات ومئات الطائرات القتالية المسيرة، التي يزيد مداها عن 200 كيلومتر، لأوكرانيا.

وسيسمح ذلك للصواريخ غير المأهولة بالوصول إلى أهداف في شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمتها روسيا. وكانت بريطانيا زودت أوكرانيا من قبل بصواريخ كروز طويلة المدى من طراز "ستورم شادو".

وأعلنت الحكومة البريطانية أن زيلينسكي وصل إلى بريطانيا اليوم، مضيفة أنه سيلتقي رئيس الوزراء ريشي سوناك في مقر إقامته الريفي "تشيكرز"، شمال غرب لندن.

وقالت الحكومة البريطانية في إشارة إلى التعهدات الأخيرة: "هذا العتاد سيدعم أوكرانيا في حملتها العسكرية المتوقعة ضد القوات الروسية خلال الأشهر المقبلة".


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