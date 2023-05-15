بلغاريا: تكليف مفوضة الاتحاد الأوروبي السابقة جابرييل بتشكيل الحكومة الجديدة

بعد مرور شهر ونصف الشهر على الانتخابات العامة غير الحاسمة، تم تكليف المفوضة البلغارية السابقة للاتحاد الأوروبي ماريا جابرييل اليوم الإثنين، بتشكيل الحكومة في بلدها الأم.

وحصلت المرشحة البالغة من العمر 43 عاما، والتي شغلت منصب مفوضة الاتحاد الأوروبي للبحوث والابتكار والتعليم قبل استقالتها من مهام منصبها في التكتل اليوم الإثنين، على أول ولاية من ثلاث ولايات محتملة للحكم من رئيس البلاد رومن راديف.

وقالت جابرييل في بداية اجتماع مع راديف في صوفيا اليوم الإثنين: "سأفعل كل ما هو ممكن لضمان أن يكون لبلغاريا حكومة مستقرة وفعالة".

وتم ترشيح جابرييل رئيسة للوزراء من قبل تحالف حزب مواطنون من أجل التنمية الأوروبية "جيرب"، واتحاد القوى الديمقراطية (يمين وسط) وذلك لكسر الجمود السياسي في صوفيا.

وقالت جابرييل إنها تريد اقتراح تشكيل حكومة تكنوقراط ذات "أولويات واضحة"، يكون لها هدف واحد هو "رفاهية البلغار وهيبة بلغاريا".