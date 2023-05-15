جنايات بورسعيد تقضي بإيداع متعاطي مخدرات في مصحة علاج إدمان

قضت محكمة جنايات بورسعيد، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وسكرتارية طارق فوزي عكاشة، بالسجن مع الشغل لمدة سنة، وغرامة 10 آلاف جنية، وذلك في القضية رقم 1414 لسنة 2022 كلي بورسعيد.

كما أمرت بإيداع، إبراهيم محمد رمضان، المتهم بتعاطي المواد المخدرة، إحدى المصحات المختصة لعلاج الإدمان، وذلك لمدة العقوبة المقضي بها.

كما قضت هيئة محكمة جنايات بورسعيد بإيقاف الغرامة المالية مراعاة للظروف العائلية، ومراعاة للبعد الإنساني، ورأفة بوالدة المتهم التي أفادت أن ابنها مريض بحالة نفسية.

وتعود وقائع القضية إلى شهر أكتوبر الماضي من العام الماضي، حيث تم إلقاء القبض على المتهم بتهمة تعاطي مخدرات، وذلك بنطاق دائرة قسم شرطه حي الزهور.

وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 8284 لسنة 2022، وإحالته للنيابة العامة، وبإحالته لمحكمة جنايات بورسعيد قضت بحكمها المتقدم.