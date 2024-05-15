حركة جيش تحرير السودان–المجلس الانتقالي تقترح هدنة 3 أيام في الفاشر

أعلنت حركة جيش تحرير السودان–المجلس الانتقالي يوم الثلاثاء أنها قدمت للمبعوث الأميركي للسودان توم بيريلو مقترحا بهدنة من 3 أيام في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور لخروج المدنيين من مناطق الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع.

وأضافت الحركة في بيان أن لقاء بين رئيس الجبهة الثورية الهادي إدريس يحيي والمبعوث بيريلو بحث "الأوضاع المتأزمة في مدينة الفاشر وكيفية احتوائها"، وتطرق لضرورة "ضمان وصول المساعدات الإنسانية ودور الحركات المحايدة في حماية القوافل الإنسانية والتجارية".

وقالت وزارة الخارجية الأميركية أمس إن المبعوث الخاص للسودان توم بيريلو بدأ السبت الماضي زيارة لعدة دول بينها مصر والسعودية من أجل تعزيز الجهود الرامية لإنهاء الصراع في السودان.

وقالت المندوبة الأميركية بالأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد في وقت سابق اليوم إن مدينة الفاشر "على شفا مذبحة مروعة".

وكان وزير الصحة بولاية شمال دارفور بابكر حمدين قد أعلن في وقت سابق اليوم ارتفاع عدد القتلى من المدنيين في الفاشر إلى 38 إضافة إلى إصابة 280 آخرين.

وتفرض قوات الدعم السريع حصارا محكما على مدينة الفاشر في مسعى للسيطرة عليها، وسط تحذيرات دولية وإقليمية من اجتياح المدينة التي تؤوي ملايين النازحين الذين فروا من مدن الإقليم المضطرب جراء الصراع.