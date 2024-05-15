انطلاق فعاليات معرض دكان الفرحة في جامعة جنوب الوادي

تفقد الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، معرض دكان الفرحة، الذي ينظمه صندوق تحيا مصر بالتعاون مع الجامعة بالصالة المغطاة بالجامعة في الفترة من 14 إلى 16 مايو الجاري.

وأشار "عكاوي"، في بيان له اليوم الأربعاء، إلى أن مبادرة "دكان الفرحة" أحد أنشطة صندوق تحيا مصر وتأتي اتساقا مع التوجهات الوطنية بتعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية.

ولفت إلى أن انشطة "دكان الفرحة"، تستهدف رعاية الطلاب الأولى بالرعاية بالجامعات الحكومية، وتتضمن إقامة معرض للملابس والأحذية به حوالي 15 ألف قطعة ملابس لتوزيعها على 3000 طالب وطالبة.

من جانبه أوضح الدكتور محمد سعيد عبدالله، نائب رئيس الجامعة، الدور التنموي لصندوق تحيا مصر وتعزيز قيم التكافل والتضامن وتخفيف العبء المادي على كاهل أسر الطلاب ودعمهم في مسيرتهم التعليمية، مشيراً إلى حرص الجامعة على التعاون المشترك مع مختلف الجهات ذات الصلة لتوفير مختلف سبل الدعم للطلاب.