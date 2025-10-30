السجن 21 عاما بحق منفذ الهجوم على مسجد في النرويج

أصدرت محكمة في النرويج حكما بالسجن لمدة 21 عاما بحق رجل قتل أخته غير الشقيقة وهاجم مسجدا قبل ستة أعوام، وذلك في محاكمة جديدة.

وحكمت محكمة أوسلو الجزئية، اليوم الأربعاء، بأن منفذ الهجوم سليم العقل، وفقا لوكالة أنباء "ان تي بي" ورأت أن عقوبة السجن كافية لحماية المجتمع.

وفي المحاكمة الأصلية في عام 2020، صدر حكم بحق الرجل بالسجن لمدة 21 عاما في سجن آمن بتهمة القتل والإرهاب، مع حد أدنى 14 عاما لقضاء العقوبة.

وهاجم الرجل، الذي كان مسلحا بعدة أسلحة نارية، مسجدا في بيروم، على بعد نحو 20 كيلومترا غرب أوسلو، في أغسطس 2019.

وتمكن المصلون في المسجد من السيطرة على مرتكب الجريمة، الذي كان يبلغ من العمر 21 عاما فقط في ذلك الوقت، وكان يقلد هجوما إرهابيا دمويا على مسجد في نيوزيلندا، وقد تم اعتقاله بعد ذلك دون إصابة أي شخص في المسجد بجروح خطيرة.

ومع ذلك، عثرت الشرطة في وقت لاحق على جثة أخته غير الشقيقة (17 عاما) في منزل والديه، والتي قتلها بأربع طلقات من بندقية صيد.



