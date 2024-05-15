تايوان ترصد 45 طائرة حربية صينية في مجالها الجوي خلال 24 ساعة

قالت وزارة الدفاع التايوانية اليوم الأربعاء إنها رصدت 45 طائرة حربية صينية في المجال الجوي التايواني خلال 24 ساعة.

ويمثل هذا العدد رقما قياسيا في الآونة الأخيرة في عدد الطلعات الجوية الصينية اليومية هذا العام. ويأتي الرقم القياسي الجديد قبل أيام فقط من تنصيب لاي تشينج تي من الحزب الديمقراطي التقدمي في 20 مايو.

وأعلنت وزارة الدفاع التايوانية أن 26 من الطائرات التي تم رصدها عبرت الخط المتوسط لمضيق تايوان ودخلت المجال الجوي التايواني في الشمال والجنوب الغربي.

وفي الوقت نفسه، تم رصد ست سفن بحرية صينية، وفقا لما ذكرته الوزارة.

وأوضحت الوزارة أن تايوان رراقبت الوضع وكلفت طائرات دورية جوية قتالية وسفنا بحرية وأنظمة صواريخ أرضية للرد على هذه الأنشطة.

وتقوم تايوان بالإبلاغ بانتظام عن مثل هذه الإجراءات من قبل القوات الصينية. وبلغ عدد الطلعات الجوية اليومية للطائرات الحربية الصينية في وقت سابق من هذا العام 36 طلعة، وهو الرقم القياسي الذي تم تسجيله في شهر مارس.

وأجرت تايوان انتخابات رئاسية وتشريعية ديمقراطية في منتصف يناير. وفاز لاي في الانتخابات الرئاسية بحوالي 40% من الأصوات. ومع ذلك، خسر الحزب الديمقراطي التقدمي أغلبيته في البرلمان.

وتتمتع تايوان بحكومة مستقلة منذ عام 1949، لكن الصين تعتبر هذه الديمقراطية ذات الحكم الذاتي جزءا من أراضيها.