محافظ أسوان يتابع إقبال المواطنين على المراكز التكنولوجية وتلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم، إقبال المواطنين الراغبين فى تقديم طلبات التصالح أو الاستفسار عن الأوراق المطلوبة، وذلك بعد التيسيرات المقدمة من الدولة والتي يتضمنها قانون التصالح الجديد داخل 10 مراكز تكنولوجية على مستوى المحافظة وتستمر على مدار 6 أشهر.

وأكد المحافظ تذليل أى عقبات أمام المواطنين لنهو الإجراءات المتعلقة بالتصالح وتيسير الإجراءات على المواطنين للاستفادة من حزمة التيسيرات المقدمة من الدولة لتوفيق أوضاعهم والدخول تحت مظلة القانون.

وشدد على ضرورة قيام رؤساء المراكز والمدن بإرسال إنذارات للمتقاعسين عن سداد قيمة التصالح فى مخالفات البناء طبقاً للقانون الجديد، وفى حالة الامتناع عن سداد قيمة التصالح أو الأقساط المستحقة بعد أسبوعين من توجيه الإنذار يتم اعتبار قرار التصالح فيما يخصه كأن لم يكن حفاظاً على حق الدولة والشعب فى أراضيه.

ووجه بأن يتوازى مع ذلك الاستمرار فى تنظيم حملات الإزالة للتعديات على أراضى أملاك الدولة فى المهد أولاً بأول.

وفى ذات السياق أوضحت المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام ومسئول ملف التصالح بالمحافظة أنه طبقاً لتعليمات محافظ أسوان يتم العمل على قدم وساق داخل المراكز التكنولوجية بمختلف مدن ومراكز المحافظة بدءاً من الساعة التاسعة صباحاً طوال أيام الأسبوع ما عدا يوم الجمعة، مع التواجد على مدار اليوم لمسئولى المحليات لمساعدة المواطنين فى حل أى مشكلات أو معوقات تواجههم والرد على استفساراتهم.