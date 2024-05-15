قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، إن طوفان الأقصى اجتاحت قلاع الاحتلال الحصينة، وأذلت ولا تزال تذل الجيش الذي قيل إنه لا يقهر.

وأضاف في كلمة له مساء الأربعاء، بمناسبة ذكرى النكبة: «رأينا كيف يتصرفون محاولين التغطية على فشلهم وعارهم بالمجازر والقتل والتنكيل، وانهارت صورتهم التي حاولوا رسمها، فإذا العالم كله يراهم على حقيقتهم التي بدأوا بها نكبتنا عام ٤٨».

وتابع: «هذه هي الصورة المشرقة لشعبنا وطوفانه المبارك صورة البطولة والصمود والثبات، الذي ما زال يردد إنا باقون ما بقي الزعتر والزيتون».

وأوضح أن فصائل المقاومة في كل خطوط المواجهة وخاصة الآن في رفح وجباليا والزيتون التي انكفأ عنها اليوم مجدداً، تسطر أمجاد شعب وأمة، وتوقع بالاحتلال الخسائر للشهر الثامن على التوالي رغم الفارق الكبير في ميزان القوة. وصرح هنية: «أمام الهجمة الصهيونية الواسعة وأمام الصمود البطولي الذي غير وجه المنطقة وأعاد ترتيب أولويات وأجندات العالم، نقول لكم نحن واثقون بأن هذا العدوان سوف ينكسر وسيندحر عن أرضنا مهما طال الزمن».

وشدد على أن دم الشهداء والجرحى وعذاب الأسرى وأعباء النزوح واللجوء كل ذلك لن يضيع سدى، معقبا: «لابد أن نكون يدا واحدة وصفًا واحدًا في وجه العدو». وتابع: «يجب أن تتلاحم الصفوف مع غزة وفي كل مدننا وقرانا في الضفة الغربية وفي الداخل المحتل، وأن نهب في وجه العدو، وأن يتحرك الشعب الفلسطيني الحر في كل الساحات في الأردن وسوريا ولبنان وفي كل أماكن الشتات واللجوء إلى تصعيد المواجهة لوقف هذا العدوان الغاشم بل ولإنجاز مشروع التحرير والعودة».

ووجه هنية، التحية للأسرى قائلا: «نبرق بالتحية إلى أسودنا الرابضة خلف قضبان الأسر الذين يواجهون أشرس حملة من الاضطهاد على يد هذه الحكومة الصهيونية المجرمة التي تنكل بأسرانا ليل نهار وتحرمهم من أدنى حقوقهم الإنسانية فضلاً عن أشكال التعذيب والإهمال الطبي».

واستكمل: «تكشفت للعالم ممارسات الاحتلال الإجرامية في مراكز الاعتقال السرية التي يتم فيها ارتكاب كل أنواع الفظائع والجرائم والتعذيب الجسدي والنفسي والإعدامات بحق أبناء غزة المعتقلين».