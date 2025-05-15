اليمن: وصول أول رحلة أممية إلى مطار صنعاء بعد تعرضه لقصف إسرائيلي

وصلت أول رحلة جوية إلى مطار صنعاء الدولي في العاصمة اليمنية، اليوم الخميس، بعد إعادة تأهيله عقب أسبوع من تعرضه لغارات جوية إسرائيلية أخرجته عن الخدمة.

وقال خالد الشايف مدير مطار صنعاء، في تغريدات على منصة "إكس" اليوم، إن مطار صنعاء استقبل أول رحلة أممية، بعد إعادة تأهيله جراء استهدافه من قبل العدو الصهيوني.

وأوضح الشايف، أنه من المقرر إقلاع وهبوط 10 رحلات أممية اليوم بعد أن أصبح المطار جاهزا لاستقبال الرحلات.

وكان الشايف، قد صرح في وقت سابق، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، بأن الفرق الفنية استكملت إعادة تأهيل مدرج وصالات المطار، بعد تعرضها لأضرار جسيمة جراء غارات العدوان الإسرائيلي ما أدى إلى توقف حركة الملاحة الجوية في المطار بشكل كامل.

وأكد الشايف، أن الرحلات المدنية التابعة للخطوط الجوية اليمنية ستستأنف عملها بالطائرة الوحيدة المتبقية، وسيتم تسيير أكثر من رحلة خلال اليوم الواحد.

وشنت إسرائيل، في السادس من مايو الجاري، سلسلة غارات جوية، استهدفت مطار صنعاء الدولي الخاضع لسيطرة الحوثيين، ما تسبب بخروجه الكامل عن الخدمة، بعد أن دُمرت العديد من منشآته ومبانيه، وثلاث طائرات مدنية.

كما شن طيران الاحتلال الإسرائيلي، غارات جوية استهدفت محطات الكهرباء ومصنعي أسمنت عمران وباجل، فضلاً عن استهداف مينائي الحديدة ورأس عيسى، مخلفة أضرار مادية ومدنية كبيرة.

ونفذت إسرائيل، هذا الهجوم، ردا على هجوم صاروخي شنته جماعة الحوثي في الرابع من الشهر الجاري، استهدف محيط مطار بن جوريون الدولي.

ويعد مطار صنعاء، المنفذ الجوي الوحيد لليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين، وتشغل منه رحلات محدودة إلى مطار الملكة عليا الدولي في عمان.