أول تعليق أمريكي على هجوم الحوثيين على إسرائيل

قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، اليوم الخميس، إن "كل صاروخ يُطلق في المنطقة هو من صنع إيران"، مشيرًا إلى أن طهران لا تُخفي عداءها لإسرائيل ولن تنسى كراهيتها للولايات المتحدة، على حد تعبيره.

وأضاف هاكابي: "خرجنا للتو من الملجأ عقب انطلاق صفارات الإنذار نتيجة إطلاق صاروخ باليستي من قبل الحوثيين"، في إشارة إلى استمرار التهديدات التي تواجهها إسرائيل من جماعات تدعمها إيران في المنطقة، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد إطلاق صاروخ أطلق من اليمن، وأن منظومات الدفاع الجوي تعمل على اعتراضه.

وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية بتفعيل صفارات الإنذار في القدس بعد إعلان الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق الصاروخ.