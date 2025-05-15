 اشتباكات ليبيا.. أمن طرابلس يدعو الموظفين إلى العودة لأعمالهم: استقرار الأوضاع في العاصمة - بوابة الشروق
الخميس 15 مايو 2025 1:28 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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اشتباكات ليبيا.. أمن طرابلس يدعو الموظفين إلى العودة لأعمالهم: استقرار الأوضاع في العاصمة

هديل هلال
نشر في: الخميس 15 مايو 2025 - 1:19 م | آخر تحديث: الخميس 15 مايو 2025 - 1:19 م

دعت مديرية أمن طرابلس جميع المواطنين، خاصة موظفي الدولة، إلى العودة إلى أعمالهم والمساهمة في استعادة الحياة الطبيعية، مؤكدة أن مركز الشرطة جاهز لاستقبال البلاغات والشكاوى على مدار الساعة.

وشددت مديرية أمن طرابلس على أن الأوضاع الأمنية في العاصمة مستقرة وتحت السيطرة، مع استمرار الأجهزة الأمنية في أداء مهامها بكفاءة.

كما تم تكليف دوريات بتمركزات أمنية في مواقع حيوية لتعزيز الأمان وطمأنة المواطنين، بحسب بوابة "أفريقيا" الإخبارية.

واندلعت اشتباكات منذ الاثنين الماضي، راح ضحيتها 32 قتيلا و159 مدنيا ليبيا وخلفت خسائر فادحة في المساكن والمباني والسيارات والبنية التحتية. وأعادت ليبيا إلى ما قبل "اتفاق وقف إطلاق النار".

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