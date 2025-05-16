المغرب يرصد 17 مليون دولار لمكافحة حرائق الغابات

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حرائق غابات المغرب تراجعت 82 بالمئة في 2024 مقارنة بعام 2023، وفق المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات

أعلنت السطات المغربية، الخميس، تخصيص نحو 17 مليون دولار لتعزيز جهود مكافحة حرائق الغابات خلال صيف 2025.

جاء ذلك خلال اجتماع للوكالة الوطنية للمياه والغابات (حكومية) بالعاصمة الرباط، حضره مراسل الأناضول.

ولفت المدير العام للوكالة عبد الرحيم هومي، إلى تخصيص "160 مليون درهم (نحو 17 مليون دولار) لتوفير التجهيزات والوسائل الكفيلة للحد من اندلاع الحرائق هذا العام".

وأوضح هومي في تصريح لوسائل الإعلام على هامش الاجتماع، أن عدد حرائق الغابات المسجلة خلال عام 2024 بلغ 382 حريقا، مسجلا تراجعا بنسبة 82 بالمئة مقارنة بعام 2023.

وأضاف أن الحرائق التهمت حوالي 874 هكتارا (الهكتار يعادل 10 آلاف متر مربع)، تشكل الأعشاب الثانوية والنباتات الموسمية نحو 45 بالمئة من المساحات المتضررة.

ولفت إلى أن "الغالبية العظمى من حرائق الغابات تُعزى إلى ممارسات بشرية غير مسؤولة".

وتغطي الغابات نحو 12 بالمئة من مساحة الأراضي المغربية، وتتعرض سنويا لحرائق تتفاوت في شدتها حسب الظروف المناخية والسلوك البشري.